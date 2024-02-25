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Feraye’nin ışığı yol gösterecek

HABER MERKEZİ
Feraye’nin ışığı yol gösterecek
atv'nin sevilen dizilerinden Safir, yarın son bölümüyle ekrana gelecek. Yaşadıkları büyük buhranın sonunda Yaman ve Feraye'yi zor günler beklemektedir. Feraye hayata tutunmaya çalışırken Yaman da hayatının aşkını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Yaman için hayat adeta durmuş gibidir. Hem iş hem de aile yaşantısı tam bir açmaza sürüklenmiştir. Ancak, Yaman'a bu içine düştüğü karanlıkta yol gösteren yine Feraye'nin ışığı olacaktır. Aylarca hastanede bilinci kapalı yattıktan sonra gözlerini açan Feraye eskisi gibi olabilecek mi? Yaman, Feraye'yi her haliyle sevecek kadar büyük bir aşk yaşamaktadır ancak Feraye için bu yeni durumu kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Hikayenin sonu yaklaşırken, herkes için hesap ödeme vakti gelmiştir.
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