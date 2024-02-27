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Haberler Sarmaşık Tolga Savacı hayatını kaybetti

Tolga Savacı hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
Tolga Savacı hayatını kaybetti
Ünlü sinema oyuncusu Tolga Savacı (60), geçirdiği kalp krizi sonucu ABD'de yaşamını yitirdi. Vefat haberini eşi Nermin Bezmen sosyal medyada "Yüreğim kanıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi... Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna..." ifadesi ile duyurdu. 1985 yılında "Arzu" filmiyle beyazperdeye adım atan Tolga Savacı, Banu Alkan ve Hülya Avşar başta olmak üzere birçok kadın yıldızla filmlerde başrolü paylaşmış, televizyon dizilerinde de rol almıştı. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen'le evlenen Savacı, ABD'ye yerleşmişti.
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