Ayaklı Gazete Ödülleri’ne atv damgası

Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri'nin bu yıl 10.'su düzenlendi. Muun Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Payat ana sponsorluğunda gerçekleşen gecede 40 ayrı kategoride en başarılı isimler seçildi. Törende atv de 5 ayrı dalda ödül kazandı. Ayrıca gecede Başkan Serdar Payat, Acun Ilıcalı'ya da En İyi Yarışma Programı "Survivor'ın ödülünü takdim etti.

EN İYİLER SAHNEYE GELDİ

En iyilerin belirlendiği gecede 'En İyi Kadın Sunucu' ve 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödüllerini Esra Erol, 'En İyi Erkek Haber Sunucusu' ödülünü Cem Öğretir, 'Yılın Özel Performans Ödülü' Bilal Yiğit Koçak, 'Yılın Yükselen Yıldızı' ödülünü Özge Törer aldı.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Bu özel gecede Hasan Can Kaya, Derya Uluğ, Dilan Deniz Çiçek, Burcu Binici, Afra Saraçoğlu, Pınar Kerimoğlu, Mert Demir, Oğuzhan Koç ödül alan isimler arasındaydı.