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Müslüm Gürses’in son albümü plak oluyor

HABER MERKEZİ
Müslüm Gürses’in son albümü plak oluyor
ARABESK müziğinin efsane isimlerinden, Müslüm Gürses'in vefatının üzerinden 11 yıl geçti. Arabesk türü müzikle sayısız genci peşinden sürüklemiş ünlü isimlerle yaptığı düetler ile çok konuşulmuştu. Ölüm yıldönümünde Müslüm Gürses ile 35 yıllık dostluğu bulunan Yusuf Ziya Oran, Gürses'in, ölmeden önce tamamladığı halk müziği albümü ve son albümü olan 'Ervah-ı Ezelden- Veda'nın önümüzdeki günlerde albümün plak versiyonunu çıkaracaklarını söyledi. Oran, "Müslüm Baba'yı ne bizler ne de sevenleri unuttu. O kadar istek geliyor ki bizde 'Ervahı Ezelden-Veda'nın plağını çıkaracağız" dedi.
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