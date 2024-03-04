Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın programı belli oldu. Sezonun ilk iki yarışı Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'inde koşulacak. Formula 1'de sezon başlangıcında gözler Max Verstappen, Lewis Hamilton, Carlos Sainz gibi isimlerde olacak. İzmirli Mümin Can Saraçoğlu, Formula 1 izlenimlerini detaylarıyla aktardı. Formula heyecanının duygularını anlatmanın zor olduğunu belirten Saraçoğlu "2023 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi yarışından 3 ay sonra "Formula 1 2024 Sezonu"na yeni bir heyecanla yeniden start veriyor. Geçtiğimiz sezonu Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in domino ettiği yıl geçirmişti. Her takımın taraftarı 2024 sezonun heyacanla bekliyordu" ifadelerini kullandı.

Mümin Can Saraçoğlu yarışları izledi.

BEKLENTİ ARTTI

Takımlar yeni güncellemeler ve yeni eklentilerle birlikte araçlarını bu sezona hazırladılar. Geçtiğimiz hafta Bahreyn'de testlerden sonra herkesin heyecanı ve beklentisi bir kat daha arttı. Sezonun ilk yarışı olması sebebiyle dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlar Bahreyn'de tribünleri doldurdu. Önceki gün gerçekleşen üçüncü antrenman, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın 1.30.824 lük derecesiyle sonuçlandı.

KAZANAN İLK ÜÇ

Akşam sıralama turlarının başlamasıyla takımlar kıran kırana bir mücadeye başladı. Alpine takımı season en kötü kaybedeni olarak 2 aracını da son iki sıraya yerleştirdi. Sıralama turları Ferrari Red Bull ve Mercedes'in kapışmasıyla geçti. Q3 ve Q2'de elemelerden sonra Charles Leclerc ve Max Verstappe'nin kapışması başladı. Son saniye turunda Max Verstappen 0.228 saliselik bir farkla sezonun ilk Pole Positionun kapmış oldu ve 2024 sezonunun ilk Pole Position'unu kapmış oldu. Sıralama turlarından ilk üçü Red Bull'dan Max Verstappen, Red Bull'dan Sergio Perez ve Ferrari'den Carlos Sainz oldu.

Kazananlar Red Bull'dan Max Verstappen, Red Bull'dan Sergio Perez ve Ferrari'den Carlos Sainz oldu.