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Haberler Sarmaşık Demet Akalın ses tellerinden ameliyat oldu

Demet Akalın ses tellerinden ameliyat oldu

HABER MERKEZİ
Demet Akalın ses tellerinden ameliyat oldu
Demet Akalın da Gençlik Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçılar arasındaydı. Sahnede şarkılarını seslendirirken, seyircinin de çoşkusuna kapılarak yerinde duramayan Akalın, seyircilerin arasına inerek onlarla da birlikte şarkılarını seslendirdi. Bütün hayranları ile fotoğraf çektirmeye çalışan Akalın, gazeteciler ile de sohbet etti. Demet Akalın, "Ameliyat oldum, çalışıyorum ama ameliyattan sonra şarkı okumalarından korktum. Hızlandıramadım korkuyorum diye ama bir kaç gündür hızlandırdık okumalarımızı. Albüm hazırlığındayım şu an" dedi.
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