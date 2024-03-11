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Ünlülerden Yıldızoğlu için taziye mesajları

Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında vefat etti.

HABER MERKEZİ
Ünlülerden Yıldızoğlu için taziye mesajları
YEŞİLÇAM'IN emektar isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu (90) önceki gün İstanbul'da hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun Feriköy'de defnedilecek. Usta tiyatrocunun kızı Sibel Aybar, ölüm nedenini açıklarken; ünlü isimlerden Yıldızoğlu'na peş peşe taziye mesajı geldi. Hülya Koçyiğit: "Sanat dünyası bir duayenini daha kaybetti. Hayranı olduğum zarif bir beyefendiydi. Büyük bir üzüntü içindeyim." Suna Yıldızoğlu: "İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi dostluğumuz sürdü. Kalbimde hep yaşıyor olacaksın." Ayşegül Aldinç: "Bir zarafet timsali beyefendi Kayhan Yıldızoğlu da aramızdan ayrılmış. Bizi büyüten usta sanatçımızın anısına saygıyla."
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