Ünlülerden Yıldızoğlu için taziye mesajları

YEŞİLÇAM'IN emektar isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu (90) önceki gün İstanbul'da hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun Feriköy'de defnedilecek. Usta tiyatrocunun kızı Sibel Aybar, ölüm nedenini açıklarken; ünlü isimlerden Yıldızoğlu'na peş peşe taziye mesajı geldi. Hülya Koçyiğit: "Sanat dünyası bir duayenini daha kaybetti. Hayranı olduğum zarif bir beyefendiydi. Büyük bir üzüntü içindeyim." Suna Yıldızoğlu: "İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi dostluğumuz sürdü. Kalbimde hep yaşıyor olacaksın." Ayşegül Aldinç: "Bir zarafet timsali beyefendi Kayhan Yıldızoğlu da aramızdan ayrılmış. Bizi büyüten usta sanatçımızın anısına saygıyla."