Ayta Sözeri ile bayram eğlencesi

İZMİR'DE Ilıca'nın yeni gözdesi Swissotel Resort&Spa Çeşme, Ramazan Bayramı'nda Ayta Sözeri ile şenlenecek. Tatil anlayışına yeni bir boyut getiren Swissotel Resort&Spa Çeşme, bayram günlerini de unutulmaz kılacak. Ayta Sözeri, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 11 Nisan Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Otel işletmeciliğindeki güçlü deneyimlerini Swissotel Resort&Spa Çeşme ile en üst noktaya taşıyacaklarını belirten Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, Ramazan Bayramı ile birlikte 2024 sezonuna güzel bir giriş yapacaklarını söyledi. Dilek, "Biz bütün hazırlıklarımızı yapmış bir şekilde misafirlerimizi bekliyor olacağız" dedi.

BAŞROLLERİNDE Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı, yapımcılığını KNY Yapım'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu akşam seyircisiyle buluşacak 60. bölümü için Kartepe'ye gitti. Zorlu geçen çekimler için tüm önlemlerin alındığı Kartepe sahneleri için titiz bir çalışma yapıldı. Kar kıyafetleri, termal içlikler, kar botları gibi birçok hazırlığın ardında motor diyen ekip, Hollywood filmlerini aratmayan aksiyon sahnelerine imza attılar.