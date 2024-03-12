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Oscar gecesine Oppenheimer damgası

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden birisi olan Oscar Ödülleri’nin 96’ncısı Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu. Geceye 7 dalda ödül kazanan “Oppenheimer” damga vurdu

HABER MERKEZİ
Oscar gecesine Oppenheimer damgası

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen, Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri 96'ncı kez sahiplerini buldu. Komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törene en iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan "Oppenheimer" dikkat çekti.

FİLİSTİN'E DESTEK

En iyi yönetmen ödülünü Oppenheimer ile Christopher Nolan alırken, en iyi erkek oyuncu da Cillian Murphy seçildi. Robert Downey Jr. filmdeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödüle layık görülürken, "Oppenheimer" en iyi orijinal film müziği, sinematografi ve en iyi kurgu dallarında da ödül kazandı.

En iyi kadın oyuncu ödülünü "Poor Things"teki rolüyle Emma Stone'un aldığı gecede, en iyi yardımcı kadın oyuncu "The Holdovers"taki rolüyle Da'Vine Joy Randolph seçildi. "20 Days in Mariupol" ise en iyi belgesel dalında ödül aldı. Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef de 96. Oscar Ödül Töreni öncesinde, "Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın" mesajı verdi.

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