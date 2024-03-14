5 yıldızlı iftar

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da misafirlerini muhteşem lezzetlerle buluşturan 'Mövenpick Hotel İzmir', konuklarını bu kez depremde restoranlarını kaybeden Antakyalı şefler Gökçe Eker ve Yunus Uzunparmak'ın hazırlayıp sunduğu Antakya yemekleri ile ağırladı.

'ŞÜKRAN BORÇLUYUZ'

İftar yemeğinde; yoğurt aşı, içli köfte (Oruk), kaytaz böreği, semirsek, biberli ekmek, aşur, döğme, tepsi kebabı, belen tava, kuzu iç pilav, abuganuş, patlıcan biber yoğurtlama, humus, ceviz reçeli, turunç reçeli ve olmazsa olmaz künefe vardı. Hepsi birbirinden lezzetliydi ama hikayelerinde korkunç depremin yarattığı acı ve hüzün vardı. Hatay Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı, Antakya Tatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı, "Cheff Gökçe Eker Mutfak" marka kurucusu ve işletme sahibi Şef Gökçe Eker, depremde restoranını ve 18 akrabasını toprağa gömdü. Eker, "Ben sadece restoranımı ve akrabalarımı kaybetmedim, Antakya'yı kaybettim"dedi. Gökçe Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Movenpick Hotel Izmir'e bize bu imkanı sunduğu için şükran borçluyuz. Mesleğini deprem sonrası Antakya dışında devam ettirmek zorunda kalan bizlere kapılarını açtılar. Birbirinden değerli yemeklerimize sahip çıkmamız gerekiyor."

Yunus Uzunparmak, Antakya'ya özgü en güzel yemekleri hazırlamak için geldi.

'DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Ramazan'ın ilk iftarında basın mensuplarını Movenpick Hotel Izmir Genel Müdür Vekili Adem Gediz Basyan, Satış Pazarlama Direktörü Duygu Nas, Executive Chef Murat Yıldız ve Yiyecek İçecek Müdürü İlhan Yuluğ ağırladı. Yöneticiler, "Ramazan ayı boyunca Antakya lezzetlerini sunacağız. Depremde restoranlarını, yakınlarını, Dünya Mirası Antakya'yı kaybeden şeflerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.