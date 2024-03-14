Hafta sonu muhteşem bir gecede muhteşem bir toplulukla bir arada olduk. "Altınordu 100 yaşında" temalı balo, Altınordu Spor Kulübü'nün köklü tarihini ve kültürünü kutlamak için gerçekten büyüleyici bir gece düzenlenmişti.

Emektar sporcuların ve kulübe hizmet etmiş yöneticilerin katılımıyla, bu tür bir etkinlik, kulübün geçmişiyle geleceği arasında güçlü bir köprü kurulmuş. Hem geçmişteki başarıları onurlandırıyor hem de gelecek nesillere ilham veriyor. Söz konusu baloda yaşananlar, Altınordu'nun sadece bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda büyük bir aile olduğunu ve sporun yanı sıra topluma da değer kattığını gösteriyor. Gecenin anlam ve önemine değinen Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu Altınordu Kulübünün 100 yılını kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadığını belirtti. Ayrıca Altınordu kulübünün bir ferdi olmanın ve bu kulübe hizmet etmenin kutsallığından bahsetti. Bezircilioğlu yaklaşık 300 kişilik salona Altınordu marşını ayakta söyletti.

VOLEYBOL KIZ TAKIMI

Gecenin diğer bir dikkatimi çeken olayı ise Prof. Dr. Serdar Kaçar'ın başkanlığını yaptığı ve Voleybol ikinci ligde başarılı sonuçlar alan voleybol kız takımı oldu. Prof.

Dr. Serdar Kaçar 500 kişiye ulaşan altyapısı ile Altınordu kulübüne ayrı bir güç ve renk katmış. Genel Cerrah olan Prof. Dr. Serdar Kaçar Voleybol takımına birinci lig hedefi koyduğunu açıkladı ve gelecek sezon kendi salonumuzda kızlarımızın hem antrenmanları hem de maçlarını yapabileceği ortamı kurmaya çalışıyoruz" dedi.

UNUTULMAMALIYDI

Yaklaşık 6 aydır bu gecenin hazırlığında önemli görevler üstlenen, 100. Yıla yakışır bir gece olması için büyük uğraşlar veren babadan Altınordulu, çocukluğundan beri hayatının büyük bir kısmını antrenman sahalarında ve maçlarda geçiren, kulübün yönetim kurulu üyesi Hakan Erdik'e de ayrı bir teşekkür etmek istiyorum.

Bana göre bu kadar güzel organizasyonda çok önemli bir eksik vardı. Altınordu Spor Kulübü'ne büyük emekler veren, hayatını adayan, Özel Gazi Hastanesi'nin kurucu doktorlarından, rahmetli Dr. Salih Mertan'ın anılmaması ve resminin hiçbir yere asılmaması gecenin tek ve en önemli eksiğiydi.

Bu tür emektarların böylesi gecelerde mutlaka ve mutlaka minnetle anılması, gelecek nesillere de 100 yıllık Altınordu'nun emektarlarını unutturulmaması gerektiğini düşünüyorum.

KULLANIM ARTIYOR

Sigara alışkanlığının dünyada ve ülkemizde çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu hatırlatan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr.

Ahmet Ozan Kınay, " İnsanlarının yaklaşık yüzde 30'unun ölümünden direkt ya da dolaylı olarak sigaranın sorumlu olduğunu bilinmektedir" dedi. Prof.

Dr. Ahmet Ozan Kınay sigarayı bırakma yöntemleri hakkında bilgiler verdi. "70'li yıllardan beri gelişmiş ülkelerde sigara içme oranları giderek azalırken bizim gibi gelişmekte olan ülkeler de ne yazık ki kullanım sıklığı artmaktadır" diyen Prof. Dr.

Ahmet Ozan Kınay " Sanılanın aksine sigara vazgeçilebilir bir alışkanlıktır. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse ABD 'de 36 milyon kişi, Fransa'da 8 milyon, İsviçre'de 1 milyon kişi çeşitli önlemler ve eğitimler sayesinde sigarayı bırakabilmişlerdir" diye konuştu.