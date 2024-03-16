Ateş Kuşları ekibi iftarda buluştu

ETKİLEYİCİ hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Cuma akşamları seyirciyle buluşan Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları, set ekibi, yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ, özel bir iftar yemeğinde bir araya geldi.

KAHVE KEYFİ DE YAPILDI

DAVETLİLERE Anadolu mutfağının zengin lezzetleriyle donatılmış bir menü sunuldu. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Ali Önsöz ve Emin Gürsoy gibi Ateş Kuşları dizisinin sevilen oyuncuları, bu özel davete katılarak bir araya geldi. İftar sonrasında ise ekip, Bozdağ Film Platoları içerisinde yer alan Söğüt Kahvesi'nde hep beraber kahve içti. Ateş Kuşları ekibi, birlikte geçirdikleri keyifli anların yanı sıra, dizinin başarısını kutlamış oldu.