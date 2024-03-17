Yaban Çiçekleri ekrana gün sayıyor

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri"nin Ayvalık setinden yeni kareler paylaşıldı.

"AYVALIK ÇOK KONFORLU"

Ekran için gün sayan dizinin başrol oyuncuları Ayvalık'ın sembolü zeytin ağaçlarının doğal fonunda objektif karşısına geçtiler. Uyumları ile dikkat çeken ikili Ayvalık'ın dokusu ve havasının diziye yansıyacağını ve bu mevsimde İstanbul dışında çalışmanın konforunu yaşadıklarını belirttiler.

Dizinin başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın uyumu, seyircilerde şimdiden merak uyandırdı.

Sempatik oyuncular, izleyici karşısına çıkmak için gün saydıklarını ve oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdiler. Yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı, oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi günü atv'de başlıyor.