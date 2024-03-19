Popçu Lara’ya dişi Tatlıses benzetmesi

"LARABESK" adını taşıyan yeni albümünü çıkarmanın heyecanı yaşayan deneyimli popçu Lara, kendisine yakıştırılan 'Dişi Tatlıses' lakabının sahnelerdeki arabesk performanslarından dolayı verildiğini söylerken, "Her ne kadar pop çıkışlı da olsam sahnede isimlerinden biri olduğunu iddia eden arabesk söylemeyi seviyorum. O yüzden beni dinleyenler de bu lakabı yakıştırdı" dedi. Türkiye'nin en çok konser veren isim- Lara, "Müzisyen bir aileden geliyorum ve her yöreye ait özel repertuarlar hazırlıyorum. Türkiye'de en çok festivale çıkan şarkıcı benim. Bu yüzden bana halk sanatçısı diyorlar" dedi. "Larabesk" albümü, Lara'nın yaş günü olan 19 Mart'ta tüm platformlarda yerini alacak.