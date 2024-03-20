Ege kasabasında bir aşk hikayesi

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı kadrosu ve hikayesiyle büyük ilgi çeken atv'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin başrol oyuncularından başarılı isim Arif Pişkin, rolünü ve izleyiciyi nelerin beklediğini paylaştı. Yayın günü yaklaştıkça heyecanın da artığını anlatan Pişkin, karakterini şöyle özetledi; "İhsan Kuloğlu'nu canlandırıyorum. Kendisi kasabanın zenginlerinden herkesin çekindiği güçlü bir adam."

ENTRİKALAR VE SIRLAR

Hikayede izleyiciyi nelerin beklediğini de anlatan yakışıklı oyuncu, "Ege kasabasında geçen bir aşk hikayesi ama entrikalar ve sırlarla örülü, içinde aile ilişkilerine dair pek çok gerçekliği de barındırıyor. İzleyici bir sonraki bölümü merakla bekleyecek" ifadelerini kullandı. Hazırlık dönemine dair de konuşan Pişkin, "Yönetmenimizle konuşarak sette çekim esnasında paslaşarak çıkarttık" dedi.