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Haberler Sarmaşık Prontotour 30. yaşını Marakeş’te kutladı

Prontotour 30. yaşını Marakeş’te kutladı

Prontotour’un yıl dönümü kutlaması için ünlü isimler de Marakeş’e akın etti. Konuklar, 4 gün boyunca keyifli zaman geçirdi

ŞENOL KANTÜRK
Prontotour 30. yaşını Marakeş’te kutladı

SEYAHAT sektöründe trendler belirleyen tur operatörü Prontotour 30. Yıl kutlamalarına Fas'ta başladı. Ünlü oyuncular Marakeş'i keşfetme fırsatı buldu. Seray Kaya, Ümit Kantarcılar, Sera Kutlubey ve Alican Okumuş gibi sevilen isimler 4 gün boyunca Marakeş'in büyülü atmosferini deneyimledi. Marakeş'te lüks yaşamın ve konforun adresi Fairmont Royal Palm Marrakech'te ağırlanan davetliler, 4 gün boyunca Prontotour'un eşsiz hizmet kalitesini yerinde görme fırsatı yakaladılar. Marakeş kent merkezinin dış bölgesinde geniş bir arazi üzerine kurulu Fas'ın çeşitli bölgelerinden gelen yerel dans ekiplerinin destansı şovları, geziye unutulmaz iz bıraktı

SEYAHAT sektöründe trendler belirleyen tur operatörü Prontotour 30. Yıl kutlamalarına Fas'ta başladı. Ünlü oyuncular Marakeş'i keşfetme fırsatı buldu. Seray Kaya, Ümit Kantarcılar, Sera Kutlubey ve Alican Okumuş gibi sevilen isimler 4 gün boyunca Marakeş'in büyülü atmosferini deneyimledi. Marakeş'te lüks yaşamın ve konforun adresi Fairmont Royal Palm Marrakech'te ağırlanan davetliler, 4 gün boyunca Prontotour'un eşsiz hizmet kalitesini yerinde görme fırsatı yakaladılar. Marakeş kent merkezinin dış bölgesinde geniş bir arazi üzerine kurulu Fas'ın çeşitli bölgelerinden gelen yerel dans ekiplerinin destansı şovları, geziye unutulmaz iz bıraktı

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