Will Smith: Kur’an-ı Kerim’in tamamını okudum

DÜNYACA ünlü oyuncu Will Smith, İslamiyet hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 55 yaşındaki ABD'li aktör, geçtiğimiz Ramazan ayında Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu söyledi. Smith, katıldığı Oscar Ödül Töreni'nde Chris Rock'a tokat atmasıyla manşetlere çıkmıştı. Ünlü oyuncu, yaşadığı zorluklarla başa çıkmak için maneviyata geri döndüğünü söyledi. Son olarak bir programa konuk olan Will Smith, "Sadeliğine bayıldım; Kur'an çok net; kristal berraklığında. Yanlış anlamalarla uzaklaşmak çok zor. Tevrat'tan İncil'e oradan da Kur'an'a kadar uzanan tek bir hikayenin arasındaki benzerliğe şaşırdım. Baba olarak İbrahim'i ve ardından İshak ve İsmail'le olan ayrılığı hiçbir zaman tam olarak anlayamamıştım ve bu kavrayışı tamamlamak çok güzeldi" dedi.