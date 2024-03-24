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Gönül Yazar hastanelik oldu

HABER MERKEZİ
Gönül Yazar hastanelik oldu
'TAŞ Bebek' lakaplı Gönül Yazar'ın, bacağına pıhtı atması sebebiyle hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Bacağındaki şişlik artarak devam edince korkarak hastaneye giden usta sanatçı, iğne ve ilaç tedavisi görüyor. Ayağına pıhtı attığı anlaşılan 87 yaşındaki sanatçı, bir hafta önce hastaneye yattı. Yazar'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, "Bacağına pıhtı atması nedeniyle hastanede. Doktorları, bacağındaki leblebi büyüklüğündeki pıhtıyı tamamen eritmeye çalışıyor. İğne ve ilaç tedavileriyle durumunun iyiye gittiğini de öğrendiğim ve tüm sevenlerine selamlarını gönderen canım Gönül ablama acil şifalar, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.
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