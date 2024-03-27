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Haberler Sarmaşık 10 yıllık evlilik tek celsede bitti

10 yıllık evlilik tek celsede bitti

Ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırdı.

HABER MERKEZİ
10 yıllık evlilik tek celsede bitti

Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014'te görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

İki kızları olan çift, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle dün boşandı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Buse Terim'in açtığı anlaşmalı boşanma davası İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi. Boşanma sonrası sosyal medya hesabından sessizliğini bozan Buse Terim, "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Geçen aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın ayrılacakları iddia edilmiş ancak daha sonra çift evliliklerine bir şans daha vermişlerdi.

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