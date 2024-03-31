  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Karaciğer yağlanmasına çözüm kahve tüketmek

Karaciğer yağlanmasına çözüm kahve tüketmek

HABER MERKEZİ
Karaciğer yağlanmasına çözüm kahve tüketmek
Son zamanlarda çok fazla kişinin şikayetçi olduğu karaciğer yağlanması, sağlıksız beslenmeden kaynaklı ortaya çıkabilir. Aynı zamanda alkol ve sigara kullanımı, obezite, çeşitli faktörlerden dolayı hızlı bir şekilde kilo alıp verme ve ilaç kullanımı gibi faktörler de yağlanmaya sebep olur. Yağlı ve kalorisi yüksek yiyeceklerden, paketli ve işlenmiş gıdalardan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Akdeniz tipi beslenmeye ek olarak haftada ortalama 3-4 gün egzersiz yapılmalıdır. Aynı zamanda düzenli kahve tüketildiği takdirde karaciğer yağlanmasını da engelleyebilirsiniz.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA