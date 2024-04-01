Ünlü isimler sandığa koştu

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için dün sandık başına gitti. Sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri de büyük bir heyecanla beklenen yerel seçimler için sandığa gitti.

ESRA EROL

Esra Erol eşiyle birlikte oy kullanmaya gitti ve yaptığı paylaşımla oyunu kullandığını ilan etti.

ASLI HÜNEL

Sosyal medya sayfasından sandık başında çekilen karelerini paylaşan Aslı Hünel, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, geleceğimiz için hayırlı olsun inşallah" diye yazdı.

BEGÜM KÜTÜK - ERDİL YAŞAROĞLU

Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu çifti sandık başında paylaşım yaparak "Oy ver Türkiye" mesajını yayınladı.

ESER-BERFU YENENLER

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, oylarını kullanmak için İstanbul Acarkent'teydi

KEREM BÜRSİN

Kerem Bürsin de oyunu Acarkent'te kullanan ünlü isimler arasındaydı. Vatandaşlık görevini yerine getiren Kerem Bursin, "Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir gün. Hayırlısı neyse o olsun" dedi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Bebek Tevfik Fikret İlkokulu 1065'nolu sandıkta oyunu kullandı. Şahinkaya, oy pusulaları nedeniyle iyice kalınlaşan zarfı sandığa atarken zorlandı.

ALEYNA TİLKİ

Aleyna Tilki, oyunu kullanmaya kardeşi ile birlikte gitti.

YAVUZ SEÇKİN

Yavuz Seçkin, eşi Dicle Güler ve kızı oy kullanmak için Acarkent'deki kolleje geldiler. Yavuz Seçkin, "Belki bir sonraki seçimde muhtar adayı olurum" diyerek güldü ve vatandaşlık görevini yapmak için ailesi ile birlikte sandığa gitti.

YALIN

Yalın, oy kullanmaya gelen ünlüler arasındaydı. Şarkıcı, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun" dedi. Yalın, daha sonra aracıyla oradan ayrıldı.

VOLKAN-ZEYNEP DEMİREL

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, Beykoz Acarkent'deki kolejde vatandaşlık görevini yerine getirmek için oylarını kullandılar

ZUHAL TOPAL

Zuhal Topal da eşi ve kızı ile birlikte oy kullanan ünlüler arasındaydı. Topal, "Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi. Ünlü oyuncu ve sunucu, "Bir sit-com projesi olursa ben de oyunculuk yapmak isterim çünkü çok yormaz ve keyifli olur" dedi.

BEREN SAAT VE KENAN DOGULU BİRLİKTE GELDİ

ÜNLÜ çift Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu sandık başına gitti. Oy verdikten sonra Beren Saat ile okuldan ayrıldıkları sırada muhabirin, "Siyasete atılacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Kenan Doğulu, "Yakında başbakan olacağım" dedi. Oy kullandıkları sınıfta görevlilere kolaylıklar dileyen çift, ardından sınıftan ayrıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doğulu, "Hayırlı olsun haydi sandıklara" ifadelerini kullandı.

ZEYNEP BASTIK, YERİNE ASISTANINI BEKLETTI

OYUNU kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, beklemek istemeyince sıraya asistanını koydu. Bir süre sonra asistanının haber vermesiyle tekrar okula gelen ünlü şarkıcı oyunu kullandı. Ardından basına konuşan Zeynep Bastık, "Oyumu kullandım gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir şey olmayacağına göre her şey yolunda, geldim ve oyumu kullandım" dedi.

SANDIK BAŞINA GELENE CANDAN ERÇETİN SÜRPRİZİ

İSTANBUL'DA saat 08.00 itibarıyla seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı. Bazı ünlü isimler de burada oylarını kullandı. Candan Erçetin ise kendisini görenlere şaşıranlara gülümsedi

CEM YILMAZ'IN ESPRİSİ KAHKAHAYA BOĞDU

SANAT ve spor dünyasından birçok isim oy kullandığı anları paylaşırken, Candan Erçetin'n sandık görevlisi olması ve Cem Yılmaz'ın herkesi kahkahaya boğduğu anlar dikkat çekti. Cem Yılmaz oyunu Levent'teki Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı. "Her sene 'Sandık başında kırdı geçirdi' diyorlar. Bir şey yaptığım yok" diyerek çevresindeki güldürdü. Yılmaz, kendilerini görüntüleyen gazetecilere bakarak, "Allah, Allah, tuhaf. Bir şey de çıkmayacağını söyledim ama" diyerek tebessüm etti.

MİNİK SERÇE'DEN HATIRA FOTOĞRAFI

SEZEN Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere saat 13.45'te Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi. Ünlü şarkıcı, sandık görevlileriyle selamlaştı. Oy kullanacağı sınıfa girerek sandık görevlileriyle selamlaşan Sezen Aksu, 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan ünlü sanatçı yine vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.

SERENAY SARIKAYA'NIN FORMALI SEÇİM KOMBİNİ

ÜNLÜ oyuncu Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla oy kullanmaya çıktı. Güzel oyuncu oy kullandığı sandıkta görüntülendi. Sarıkaya'nın seçim günü kombini ise dikkat çekti. Sarıkaya'nın o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Adana Demirspor taraftarları görüntülere beğeni yağdırdı.