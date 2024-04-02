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Haberler Sarmaşık Yoğun bakımdan çıkarıldı

Yoğun bakımdan çıkarıldı

Rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu inme geçirmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçının doktoru sevindiren haberi paylaştı. 74 yaşındaki Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı.

HABER MERKEZİ
Yoğun bakımdan çıkarıldı

Beyninde pıhtı atması sonucu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Kadir İnanır, yoğun bakımdan çıkarılarak servis odasına alındı.

'TEDAVİ BİTMEK ÜZERE'

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını söyledi. Sanatçının tedavisinin nöroloji servisinde devam edeceğini belirten Sağlam, "Rehabilitasyon süreci de devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci derece yakınlarıyla görüşebilecek ama mümkün oldukça ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek ama rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor" dedi. Prof. Dr. Sağlam, Kadir İnanır'ın şu ana kadar tedavisinin olumlu sürdüğünü aktararak şunlara dikkat çekti: "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere."

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