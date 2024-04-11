Hastalığın ilk ilacı moral motivasyon

Tanyeli, kemoterapi sürecinin devam ettiğini, planlanan ameliyatı olamadığını ve tümör'ün büyüdüğünü dile getirdi. Tanyeli, "Savaşçı bir insanım, hayatım mücadeleyle geçti ama kaderle savaşamazsın" diyerek, Allah'tan gelen her şeye razı olduğunu söyledi ve açıklamalarına şöyle devam etti: Kendime çok iyi bakmaya çalışıyorum. İnançlı biriyim, sonuna kadar da mücadeleye devam edeceğim. 40 kilodan fazla bir kaybım oldu. Ancak kendimi güçlü hissediyorum. Doktorlarım bile bazen şaşırıp direncim için teşekkür ediyor. Bu hastalığın birinci tedavisi ve ilacı moral ve motivasyon olduğunu biliyorum.

"MUTFAK, KENDİMİ İYİ HİSSETTİRDİ"

Hayatının mücadeleyle geçtiğini söyleyen Tanyeli, "Allah'ın yazdığı kaderle savaşamazsın. Ondan gelen her şeye razıyım. Tabii ki çok üzülüyorum bunu yaşadığım için ama kaderciyim" dedi. Tanyeli İzmir Konak ilçesinde Halilrıfatpaşa'da doğup büyüdüğünü belirtip Yeni projesini de ilk Fatih Şendil'e anlattı. Tanyeli, "Bu hastalıkla mücadelede, kendimi mutfağa atarak meşgale buldum, bu beni çok iyi hissettirdi. Buradan aynı hastalıkla mücadele edenlere birinci sözüm de bu. İzmirli olduğum için Ege mutfağına aşığım. Yeni projem için özel televizyon kanallarıyla görüşüyorum. Ege ve İzmir yemekleri konsepti ile yemek yarışması yapma organizasyonu içindeyim" dedi.