Simge’nin yeni şarkısı müzikseverlerle buluştu

Listelerde aynı anda birçok şarkısı üst sıralarda yer alan Simge hız kesmeden üretime devam ediyor. Söz ve müziği 'Aşkın Olayım'da da imzası olan Onurr'a ait 'Söyleme' ile müzik severlerle buluştu. Simge 'Aşkın Olayım' ile 2023 yılında tüm dijital platformlarda en çok dinlenen şarkı oldu. Bu rüzgâr sürerken KÖFN grubuyla söylediği 'Yakışıklı' ile de 16 hafta boyunca radyolarda birinci sırada kalarak zirveden inmedi. Müzikteki son trendleri takip eden ve adeta dinleyicilerin nabzını tutan Simge bu kez 'Söyleme' ile hayranlarını peşinden sürükleyecek. Hem şarkı hem de geçen yaz Çeşme'de çekilen klip

dinleyiciyle buluştu.