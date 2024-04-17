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Nur Fettahoğlu’nun makyajsız güzelliği

HABER MERKEZİ
Nur Fettahoğlu’nun makyajsız güzelliği
EKRANLARIN güzel ve başarılı oyuncusu Nur Fettahoğlu, önceki gün alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde ilk durağı Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre mağazayı dolaşıp alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren başarılı oyuncu, sempatik halleriyle dikkat çekti. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerini kırmayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, alışverişini sonlandırdıktan sonra aracını teslim almak üzere vale noktasına yöneldi. Şık ceketi ve kombini ile sevenleri tarafından beğeni toplarken, doğal ve makyajsız güzelliği ile de göz kamaştırdı.
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