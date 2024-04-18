Nur Yoldaş korkuttu: Hastaneye kaldırıldı

'SULTAN-I Yegâh' gibi pek çok eserle bir döneme damga vuran Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı. Nur Yoldaş'ın oğlu, Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak; "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" dedi.

Ergüder Yoldaş

KİTAPLARA KONU OLAN AŞK ÖYKÜSÜ

YAPTIĞI çalışmalarla adı Amerika'ya kadar uzanan usta müzisyen Ergüder Yoldaş, 1991 yılında Nur Yoldaş'la ayrılığının ardından müziği de bırakıp Büyükada'ya yerleşti. Hiç parası kalmamıştı. İskeleye 6 kilometre uzakta kurduğu kulübede yaşamaya başladı. Konuşmayı pek tercih etmiyor; hırpani giyiniyordu. Çöplerden beslenen Yoldaş'ın saçı sakalı birbirine karışmıştı. Alzheimer ve KOAH ile mücadele eden Yoldaş, zatürre nedeniyle 25 Ocak 2016'da öldü. İzmir'in Urla ilçesinde toprağa verildi.