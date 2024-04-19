Çağlar Ertuğrul’dan itiraf: Okulu komple yıktırdım

ÜNLÜ oyuncu Çağlar Ertuğrul, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli ve esprili paylaşımlarla takipçilerini yine güldürmeyi başardı. Son dönemlerde hem yetenekleri hem de sempatik tavırlarıyla adından sıkça söz ettiren Ertuğrul, bu kez ilkokul anıları ile mizahi bir yaklaşımda bulundu. Ertuğrul, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla, "İlkokul hocalarım beni hep döverdi, ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bir şey de yaptırmayacağım, molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde #salihişgörenilkokulu" notunu ekledi.