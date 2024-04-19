  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Çağlar Ertuğrul'dan itiraf: Okulu komple yıktırdım

Çağlar Ertuğrul'dan itiraf: Okulu komple yıktırdım

HABER MERKEZİ
Çağlar Ertuğrul’dan itiraf: Okulu komple yıktırdım
ÜNLÜ oyuncu Çağlar Ertuğrul, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli ve esprili paylaşımlarla takipçilerini yine güldürmeyi başardı. Son dönemlerde hem yetenekleri hem de sempatik tavırlarıyla adından sıkça söz ettiren Ertuğrul, bu kez ilkokul anıları ile mizahi bir yaklaşımda bulundu. Ertuğrul, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla, "İlkokul hocalarım beni hep döverdi, ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bir şey de yaptırmayacağım, molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde #salihişgörenilkokulu" notunu ekledi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA