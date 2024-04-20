Alaçatı Ot Festivali’nde renkli kortej yürüyüşü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bu yıl 13.'sü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci gününde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Yüzbinlerce kişi, festival için ünlü tatil merkezi Çeşme'ye akın etti. Öte yandan festivalin kortej yürüyüşü Alaçatı Çamlık yoldan başladı. Yöresel kıyafetler, süslenen araçlarla ve bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Korteje; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sivil toplum örgütleri ve binlerce vatandaş katıldı. Festival ziyaretçileri de, renkli görüntüler oluşturan korteji cep telefonları ile kaydetti