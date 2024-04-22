Figüranmış hatırlamıyorum

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Orancı'nın İbrahim Tatlıses'in filmlerinde oynadığı ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses, günlerdir konuşulan Orancı hakkında açıklama yaptı.

DÖRT FİLMİNDE OYNAMIŞ

Metin Akpınar ve Uğur Dündar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülaltan'ın annesi Suphiye Orancı'nın İbrahim Tatlıses'in başrol olduğu Yalan" (1982), "Yorgun" (1983), "Sarhoş" (1986) ve "Aşıksın" (1988) filmlerinde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı. Aşıksın filminde spor salonuna giden ve Tatlıses'e aşık olan kadını, Sarhoş da ise hemşire bir kadını oynamış.

"ÖYLE ARKADAN GEÇMİŞ"

İbrahim Tatlıses, Suphiye Orancı'ya ilişkin ilk kez konuştu. Tatlıses, "Hatırlamıyorum. Arkadan geçmiş öyle ama hatırlamıyorum. Figüranlardan biri. Prodüksiyon ondan sorumludur. Ben yönetmen ve oyuncuyum. Ben tanımam kimi getirdiklerini. Tanımıyorum yani" ifadelerini kullanarak konuya açıklık getirdi.

İHBAR MESAJLARI GELDİ

Annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için her yolu deneyen Duygu Nebioğlu, sosyal medyadan kendisine gelen 'ihbar' mesajlarını paylaştı. Erol isimli şahısla ilgili gelen "Kızım ... Sitesinde o tarihte lüks restoranı olan Balmumcu'da babasının evi Bebek'te deniz seviyesinde dairesi olan kişi Erol... olabilirmiş. O tarihlerde Erol bekardı" mesajı ise kafaları karıştırdı.

"İFTİRALARINIZDA BOĞULUN"

Gazeteci İsmail Uğur Dündar medyada yer alan haberleri eleştirerek, şu açıklamalarda bulundu: "Hayatınızda hiç tanımadığınız, elini dahi tutmadığınız bir kadın bir yalan uyduruyor ve sizden çocuğu olduğu iftirasını atıyor. Adli Tıp sizi doğruluyor. Karşı tarafın biyolojik babalık iddiası reddediliyor. Olayın kapanması gerekirken 'din iman' sözcüklerini dilinden düşürmeyenler tarafından günlerce linç ediliyorsunuz. İftiralarınızda boğulun günahkar alçaklar."