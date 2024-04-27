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Haberler Sarmaşık ‘Soyadımı kullanıyor’

‘Soyadımı kullanıyor’

İş insanı Hanif Pehlivanoğlu, hakkında çıkan haberlere ve eski eşine ilişkin konuştu. Pehlivanoğlu, “Boşandık ancak soyadımı kullanmakta ısrar ediyor” dedi

FATİH ŞENDİL
‘Soyadımı kullanıyor’

Hanif Pehlivanoğlu Mağazalar zinciri sahibi Hanif Pehlivanoğlu, eski eşi tarafından kendisine, ailesine ve iş itibarına zarar verme amacıyla yayılan haberlere cevap verme gereği duyduğundan YENİ ASIR'a konuştu.

Eski eş Neşe Pehlivanoğlu

Pehlivanoğlu, uzun yıllardır eski eşi ve çocukları tarafından mağdur edildiğini ifade ederek şunları söyledi: "Uzun süredir devam eden boşanma sürecimin ardından, 20 gün önce yeni eşim Dilek Pehlivanoğlu ile evlenerek mutlu bir yuva kurduk. Eski eşim Neşe Pehlivanoğlu'ndan olan çocuklarımın biyolojik babası olmam dışında, onlarla da herhangi bir bağım yoktur. Eski eşim, boşanmamıza rağmen soyadımı kullanmakta ısrar ediyor ancak aramızda hiçbir bağ bulunmamaktadır. 25 yıldır ayrıyız" diye konuştu.

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