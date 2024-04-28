Duygu’sal yüklenme

Göksel Özdoğdu ile 63 yıl önce hayatını birleştiren Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden Sevgi ve Duygu isminde ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde de, "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Nebioğlu'nun sözünü ettiği ablasının ise Dilara Gülatan, babası olduğu iddia edilen ismin de gazeteci İsmail Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açıldığını doğrulayan Dündar, DNA testi sonucunu açıklayarak biyolojik baba olmadığını iddia etmişti.

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Gülatan test sonucuna itiraz etmiş, DNA testinin bu kez de İstanbul Adlli Tıp Kurumu tarafından yapılacağı ortaya çıkmıştı. Günlerdir annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmaya çalışan Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme her defasında bomba gibi düştü. Nebioğlu bu kez ablası Dilara Gülatan'ın babası olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar tarafından çileden çıkarıldı.

'TARİH SİZİ UNUTMAYACAK'

Dündar'ın anne Orancı ile ilgili yorumlarına sessiz kalmayan Nebioğlu sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu: "Atatürk kadınların haklarını korurdu ve hala hukuk sisteminde koruyor. Bir kadını, kız kardeşlerini ve onların annelerini soktuğunuz durumu tarih unutmayacak. 'Babalarınız kim belli değil' diyen gazetecileri de unutmayacak."

Duygu Nebioğlu Dündar'ın Atatürkçülük'e sığındığına işaret ederek açıklamasına şöyle devam etti: "Bu olay magazinel değil, sosyalist bir durumdur. Türkiye'de yaşayan çocukların geleceğini ilgilendiren bir husustur. O yüzden Atatürk'e sığınmayı bırakın." Nebioğlu'nun paylaşımı üzerine İzmirli bir avukat da 'Duygu seni yedirmeyiz' diyerek, "Uğur Dündar'ı eskiden de sevmezdim. Bu durumla daha da nefret ediyorum. Suphiye, dünyanın en namuslu insanısın. Ama senin için aynı şeyi söylemeyeceğim Uğur Dündar. Aydın ve Atatürkçü diye geçinen insanların gerçek yüzünü görün" şeklinde yorumladı.