‘Ortak bir projede yer almak isterim’

LÜBNAN'IN en önemli aktörlerinden Adel Karam, İstanbul seyahati sırasında Beyoğlu'nda görüntülendi. Karam, oyuncu Saruhan Hünel ile bir araya gelerek akşam yemeği yedi. İkiliye İsmail Özdemir de eşlik etti. Yapılan ev sahipliğinden dolayı memnuniyetini her fırsatta dile getiren Karam, ikiliyi Lübnan'a davet etti. Türk sinema ve televizyon dünyasını da yakından takip ettiğini ifade eden Adel Karam, ilerleyen zamanlarda ortak bir projede yer almak çok istediğini ifade etti. Lübnanlı aktör, yemeğin ardından havaalanının yolunu tutarak memleketine döndü.