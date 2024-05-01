Ünlülerin alışveriş keyfi

ÖNCE SOHBET SONRA ALIŞVERİŞ

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşı ile buluşup yemek yediklerini söyleyen Karahan, "Uzun zamandır görüşemiyorduk. Konuşacak çok şeyler birikmiş arkadaşımla uzun uzun muhabbet ettik. Şimdi de biraz mağazaları dolaşacağız" dedi.

HAKAN URAL'IN DİKKAT ÇEKEN SİYAH KOMBİNİ

SUNDUĞU sabah programında yaptığı yorumlarla ve ani çıkışları ile adından sıkça söz ettiren Hakan Ural, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Alışverişin ardından meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostlarıyla öğlen yemeği yiyen Ural, aracını almak için vale noktasına yöneldiğinde objektiflere yansıdı. Muhabirlere iyi çalışmalar dileyen Hakan Ural, "yine yakalandık çocuklar" diyerek aracını teslim alıp AVM'den ayrıldı. Hakan Ural'ın siyahlar içindeki tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

NAZARDAN KORKUYORUM

Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün İstinyePark'da görüntülendi. Ünlü sunucu, spor sonrası kahve keyfi yaptığını dile getirerek Nazım Akmandil ile olan evliliği hakkındaki soruları da yanıtladı. Esmersoy, "Evliliğim çok güzel ama nazardan korkuyorum. Şu sıralar sosyal medyadan çok açıklamalar yaptım. Çok mutluyuz ama artık nazar değer diye bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

YENİ PROJESİ YURT DIŞINDAN

Genç ve güzel oyuncu Miray Akay, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezinde gelen Miray Akay, yakında Avrupa'da bir dizi çekeceğini ifade etti. Ayrıca gelen reklam tekliflerini değerlendirdiğini söyledi.