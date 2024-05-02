İzmir mayıs ayında sanata doyacak

Mayıs, İzmirliler için kültürel ve sanatsal faaliyetlere doyup, bolca eğleneceği bir ay olacak. Konserlerin, festivallerin ve daha pek çok aktivitenin olacağı İzmir'de baharın son günleri dolu dolu yaşanacak.

ÇİÇEK FESTİVALİ

BİRBİRİNDEN güzel çiçeklerin yer alacağı İzmir Çiçek Festivali, 10-12 Mayıs'ta Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek. Bayındır'dan, Ödemiş ve Türkiye'nin bir çok yerinden üreticinin katılacağı bu festivalde, rengarenk çiçek kokuları arasında keyifle dolaşabilecek, bir çok atölye ve etkinliğe katılabilecek, konserlerde eğlenebilecek, aracısız uygun fiyatlarla alışveriş yapılabilecek.

FESTİVAL LAND

GEÇTİĞİMİZ yıllarda toplam 73.000 kişiyi ağırlayarak Türkiye'nin en çok katılım gösterilen festivallerinden biri olan Festival Land, bu yıl da Türkiye'nin en büyük etkinlik merkezi İzmir Arena'da ağırlayacak. 11 Mayıs'ta başlayacak festival 12 Mayıs'ta son bulacak. Etkinlik kapsamında; Yıldız Tilbe, Ceza, KÖFN, Selin Çıngır Duman, Büyük Ev Ablukada, Son Feci Bisiklet ve Beyza Başak sahne alacak.

MİLYONFEST İZMİR

ÜLKEMİZDE pek çok şehirde severek takip edilen Milyonfest İzmir bu yıl 3 ile 5 Mayıs tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Festival kapsamında Athena, Adamlar, Mavi Gri, Pinhani, Redd, Can Gox gibi pek çok grup ve isim konser verecek.

CAZIN PRENSESİ

DÜNYACA ünlü cazın büyülü prensesi olarak bilinen Aziza Mustafa Zadeh ilk kez Ege'nin incisi İzmir'e gelecek. Ünlü caz piyanisti 10 Mayıs'ta Konak AKM'de hayranlarıyla buluşacak.

3 ÖNEMLİ SERGİ

AASSM, 3-26 Mayıs Ayşegül Güngören Mud-RA Seramik Sergisi'ne, 6 Mayıs-2 Haziran Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği Uluslararası Yaşar Kemal Portre Karikatürleri Sergisi'ne, 27 Mayıs-7 Haziran İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Yıl Sonu Sergisi'ne kapılarını açacak.