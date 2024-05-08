Arto’dan bomba iddia: Kardeseci intihar etti

ESKİ manken Yeşim Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci evinin banyosunda ölü bulunmuştu. Kardeseci'nin ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından vermişti. Boşanma aşamasında olduğu eşinin cansız bedenini bulan Erçetin, eşinin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiğini söylemişti. Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci'nin ölümüyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Magazin programı yorumcularından Arto'nun iddiasına göre; Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci, ölmeden önce ünlü mankeni aramış ve eve dönmesi için yalvarmış. Yeşim Erçetin o eve gittiğinde Kardeseci, silahla kafasına sıkmış ve intihar etmiş. Erçetin geldiğinde salonda kanlar içerisindeymiş. İntihar süsü değilse Kardeseci intihar etmiş.