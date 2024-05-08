Ünlüler alışverişte

Nesrin Cevadzade: Okumayı seviyorum

EKRANLARIN güzel ve başarılı oyuncularından olan Nesrin Cavadzade, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, son olarak kitapçıya uğradı. Kitapçıdan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, "En sevdiğim şey okumak, uzun zamandır almak istediğim kitaplar vardı onları aldım" açıklamasında bulundu. Cavadzade, şık tarzı ile göz kamaştırdı

Özcan Deniz'in aile saadeti

ÜNLÜ şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz gün İranlı eşi Samar Dadgar ve eski eşinden olan çocuğu Kuzey'le birlikte önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Özcan Deniz ve ailesi, önce çocuk giyim mağazalarını gezerek alışveriş yaptılar. Alışveriş sırasında küçük Kuzey bir an olsun babası Özcan Deniz'in omuzlarından inmezken mağazaları turladıktan sonra yemek yemek için bir restoranda oturdular.