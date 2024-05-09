Şarkıcı Kalben’e uyuşturucudan gözaltı

ÜNLÜ Şarkıcı Kalben Sağdıç, sabah saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı. Kalben'in evinden uyuşturucu madde Skunk ve nakit paralar çıktı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre müzisyen Kalben Sağdıç'ın evinde üç parça halinde toplamda daralı ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu Skunk maddesi, 2 bin euro, 730 dolar, bin 500 TL nakit para bulundu. Kalben Sağdıç TCK 188'den gözaltına altındı. Kalben Sağdıç'ın hakkındaki yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

"SATICI DEĞİL, İÇİCİYİM"

KALBEN Sağdıç'ın, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasının ardından verdiği ifade ortaya çıktı. Sağdıç'ın ifadesinde, "Satıcı değilim, içiciyim" dediği iddia edildi. İfadenin ardından yurt dışına çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Sağdıç'ın, baskında uyuşturucuyu balkondan aşağı attığı bilgisine ulaşıldı.