Serenay Sarıkaya’nın kombinine ‘fiyasko’ yorumu

ŞARKICI Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı dijital platform dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galasında ortaya çıktı. Kırmızı midi boy dekolteli elbisesi, altına giydiği bağlamalı siyah çizmeleri ile sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncunun kombini hiç beğenilmedi.

Rüküş bulunan 'fiyasko' olarak değerlendirilen ünlü ismin kombin fiyatı da ortaya çıktı. Tarzının bedelinin 156 bin TL olduğu öğrenilen Serenay Sarıkaya'ya sosyal medya hesabı üzerinden eleştiri yağdı. Sarıkaya, kırmızı halıda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Serenay Sarıkaya'ya, Mert Demir ile birlikteliğinin reklam amaçlı olduğu iddialarına yönelik ne düşündüğüne yönelik bir soru yöneltildi.

"KEYFİMİZ YERİNDE"

Bu iddialara karşı çok sinirli olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum. Hiç yeri değil bunun için. Başka bir zaman daha özel bir yerde inşallah konuşuruz bunu. Bunlar çok konuşulacak şeyler gibi gelmiyor bana. Şu an başka bir şeyin heyecanı var hepimizin üstünde" dedi.