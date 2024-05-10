Anneyle kızın eğlence günü

SOSYAL medya fenomeni Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de ilk durakları Beymen mağazası olan anne kız, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Uzun süren alışveriş sonrası dinlenmen için meydan katında bulunan bir restorana geçen anne kız, burada yemek yiyip keyifli vakit geçirdi. AVM çıkışı muhabirlerle karşılaşan ikili, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.