Ateş Kuşları’nda büyük final

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Ateş Kuşları, bu akşam 54. bölümüyle veda edecek. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin final bölümünde, Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali'nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden çıkmaya çalışacaklar. Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar'ın heyecanlı bekleyişinin sonunda her şey istedikleri gibi olacak mı bilinmiyor.

YENİ BİR SINAV

ANNESİNİN kim olduğunu öğrenen Kara'yı bambaşka bir zorluk daha beklemekte. Öte yandan Ateş Kuşları, Ayça'nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyadırlar.