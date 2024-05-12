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Haberler Sarmaşık Türkiye’yi özlüyorum

Türkiye’yi özlüyorum

Uzun süredir ülkemizde yaşayan Kosovalı sanatçı Morena Taraku, önceki gün İstanbul Nişantaşı’nda görüntülendi. Türkiye’yi çok sevdiğini belirten şarkıcı, ‘Her şehri ayrı güzel’ diyerek övgü dolu ifadeler kullandı

HABER MERKEZİ
Türkiye’yi özlüyorum

İstanbul'un Nişantaşı semtinde objektiflere yansıyan 31 yaşındaki Kosovalı şarkıcı, "Benim üç yerde evim var; Kosova, Türkiye ve Dubai. Birçok ülkeyi de gezme fırsatım oldu ama içlerinde en güzeli kesinlikle Türkiye. Mevsimi ayrı güzel, her şehri de farklı güzellik taşıyor. Aşık olunacak ülke. O yüzden buradan ayrılmıyorum. Projelerim için başka ülkeye gittiğimde Türkiye'yi özlüyorum. Buradan ev aldım ve Türkiye'de olmaktan mutluyum" dedi.

Taraku, "Yakında bir sürprizim olacak. Bir Türk sanatçıyla düet yapma planımız var" dedi.

TÜRK SANATÇIYLA DÜET

Ülkesinin 'Cardi B.' lakaplı R&B sanatçısı Morena Taraku, yeni projelerinden de bahsetti. 1993 doğumlu Taraku, "Kendi ülkemde yoğun konser takvimim devam ediyor. Yurt dışında da konserler oluyor. Yakında bir sürprizim olacak. Bir Türk sanatçıyla düet yapma planımız var. Onun için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

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