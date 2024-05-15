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Japonya’da İzmir rüzgarı

HABER MERKEZİ
Japonya’da İzmir rüzgarı
İZMİR Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türkiye ve Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Japonya'nın Kyoto kentinde konser verdi. Konser, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasının yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen kültür sanat faaliyetleri kapsamda, Rohm Tiyatro binasında düzenlendi. Yüzlerce sanatseverin katıldığı konserde, klasik Türk müziğinden eserler sunuldu. Japonya Kültür Ajansı Başkanı Tokura Shunichi ve Kyoto Modern Sanatlar Müzesi Başkanı Fukunaga Osamu, dinleyiciler arasında yer aldı. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ve Nagoya Başkonsolosu Damla Gümüşkaya'nın da iştirak ettiği konserde, sanatçılara çiçek verildi.
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