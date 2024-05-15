Şeyma Subaşı rotayı Sabancılara çevirdi

ACUN Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı, yeni aşklara yelken açmaya devam ediyor. Ilıcalı'dan sonra yeniden evlenen ancak bazı sorunlar yaşadığını belirterek boşanan Subaşı, rotayı Kerim Sabancı'ya çevirdi.

Şeyma Subaşı bu kez de Sabancıların küçük oğlu Kerim Sabancı ile anılmaya başladı. Yakın zamanda bir markanın davetinde tanışan çift birbirlerini takibe aldı. Bir dönem Hakan Sabancı'nın da Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Arzu Sabancı ise bu konuya kısa süre içerisinde el koymuştu.