Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı

TİYATRO ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer, dün Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Zerrin Tekindor, Behzat Uygur, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan gibi isimlerin katıldığı cenaze töreninde, Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba ile damadı Kerem Oba ve torunları taziyeleri kabul etti.