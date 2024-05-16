Felç eden hayranlık!

Rock müzik tutkunu, 24 yaşındaki Bird Pichie, 30 Nisan akşamında, 230 kişilik tıklım tıklım dolu mekanda konserin başlamasını büyük bir heyecanla bekledi. Sosyal medya hesabından eğlendiği anları paylaşan genç kız, bir süre sonra hayatının en kötü anını yaşadı. Grubun solisti John Floreani, konserin ilerleyen dakikalarında kendisini kalabalığın üzerine bıraktı.

Grubun solisti John Floreani, konserin ilerleyen dakikalarında kendisini kalabalığın üzerine bıraktı.

Bu sırada 24 yaşındaki genç kızın üstüne düştü. Konserde bulunan görgü tanıklarına göre, yere yığılan genç kız bayıldığında etraftakiler kaldırmak için çaba gösterdi. Bir türlü kımıldayamayan Bird için ambulans çağrıldı ve hemen hastaneye gidildi.

Bird Pichie

50 BİN DOLAR BAĞIŞ

Doktorlar kısmen felç geçiren genç kızın ciddi bir omurilik yaralanması geçirdiğini belirterek Pichie'yi acil bir ameliyata aldılar. Bird'in ne kadar hastanede kalacağı belli değil fakat ailesinin açıklamasına göre genç kızın parmaklarında his kaybı var. Trophy Eyes isimli müzik grubu da genç kız için başlatılan yardım kampanyasına 5 bin dolar bağışladı. New York Times gazetesinde yer alan habere göre yaralı kadın için şimdiye kadar 50 bin doların üzerinde bağış toplandı. Aile bağışlanan paranın hastane masrafları ve rehabilitasyon tedavisi için harcanacağını duyurdu.