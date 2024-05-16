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Haberler Sarmaşık Sezai’den Güzide için son bir hamle

Sezai’den Güzide için son bir hamle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, her perşembe saat 20.00’da sevenleriyle buluşuyor.

HABER MERKEZİ
Sezai’den Güzide için son bir hamle
ÖZ babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır. Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek de, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar. Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar. Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar. Yaşanan gelişmeler karşısında sarsılan Sezai, yaşama sebebi olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadele vermeye hazırlanır.
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