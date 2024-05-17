Ünlü sihirbazın tüm sihri kaçtı

DÜNYACA ünlü sihirbaz David Copperfield hakkında Guardian gazetesine konuşan 16 kadın, ünlü sihirbazın tacizine uğradıklarını iddia etti. Bu kadınlardan bazıları taciz yaşandığı sırada reşit olmadıklarını öne sürdü. Sihirbaz David Copperfield'a yönelik taciz iddialarının tamamın 1980'lerin sonları ile 2014 yılları arasında gerçekleştiği ortaya çıktı. Gazeteye konuşan, isimlerinin gizli kalmasını isteyen 16 kadının yarısından fazlası David Copperfield ile sihirbazlık şovuna gittikleri sırada tanıştıklarını söyledi. Copperfield'ın bu kadınları gösterileri sırasında taciz ettiği söyleniyor, ünlü sihirbazın kimi zaman da kadınları gösteri sonrası içki içmeye çağırıp içkilerine ilaç karıştığı gibi iddialar ortaya atıldı. David Copperfield ise, avukatları aracılığıyla suiistimal ve uygunsuz davranış iddialarını reddederek, "bırakın reşit olmayan biriyle, hiç kimseyle asla uygunsuz bir davranışta bulunmadığını" ısrarla vurguladı.