Pazar gününüz Dizi TV ile keyiflensin

atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV bugünkü bölümüyle yine çok özel dosyaları ekrana taşıyor. Kardeşlerim'in en tatlı, en iyi yürekli karakterlerden Nebahat'la izleyicinin sevgisini kazanan Simge Selçuk bu hafta dizi TV'ye konuk oluyor. Değerli oyuncuyla kendisini daha yakından tanımak üzere gerçekleştirilen röportajda merak edilen sorular cevap bulacak.

MERAK EDİLEN SORULAR

Ailesine özgü bakım sırrı, en merak ettiği yer, stilinde ilk göze çarpan ayrıntılar gibi pek çok konu başlığı masaya yatırılacak. atv ekranının sevilen bir başka hikayesi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncuları da Dizi TV'ye konuk oluyor.Ünlü isimler, dijital platformlarda nasıl vakit geçirdiklerini, sosyal medyada ilgilerini çeken videoları anlatıyor.