‘Nysa Zarafet Güzeli’ Depremzede Safiyenur

AYDIN'IN'DA bu yıl 52.'si düzenlenen 'Uluslararası Sultanhisar- Atça Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nin Zarafet Güzeli, Hatay'dan çıktı. Depremzede Safiyenur Beydili(21), festivalin 'Nysa Zarafet Güzeli' seçildi. Dünyaca ünlü yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik kent Nysa'nın tanıtımı amacıyla yapılan yarışmaya 10 yarışmacı katıldı. 8 numara ile yarışan Beydili, 263 puan alarak Festival Güzeli seçildi. Beydili, "Özgüveninizi asla kaybetmeyin. Ben burada tüm depremzedeler için yarıştım. Çok mutluyum" dedi.