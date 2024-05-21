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‘Nysa Zarafet Güzeli’ Depremzede Safiyenur

KAZIM YÖRÜKCE
‘Nysa Zarafet Güzeli’ Depremzede Safiyenur
AYDIN'IN'DA bu yıl 52.'si düzenlenen 'Uluslararası Sultanhisar- Atça Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nin Zarafet Güzeli, Hatay'dan çıktı. Depremzede Safiyenur Beydili(21), festivalin 'Nysa Zarafet Güzeli' seçildi. Dünyaca ünlü yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik kent Nysa'nın tanıtımı amacıyla yapılan yarışmaya 10 yarışmacı katıldı. 8 numara ile yarışan Beydili, 263 puan alarak Festival Güzeli seçildi. Beydili, "Özgüveninizi asla kaybetmeyin. Ben burada tüm depremzedeler için yarıştım. Çok mutluyum" dedi.
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