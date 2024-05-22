El emeği göz nuru ürünler sergilendi

İZMİR Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaygın Eğitim Festivali, kursiyerler, eğitmenler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Rengarenk, birbirinden farklı yüzlerce ürünün bulunduğu sergiyle ilgili konuşan Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yeliz Ünal, "25 bin kursiyerimiz var ve vatandaşlarımızın da burada olmasını bekliyoruz. Yaygın eğitim kurumlarında yapılan çalışmaları halkla bir araya getirerek onları bu konuda daha da bilinçlendirmek, halkın bu çalışmalara daha da fazla katılımlarını sağlamayı amaçladık" dedi. Düzenlenen festivale; Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ve çok sayıda protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katılım gösterdi.